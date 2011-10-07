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市场报道 | 2011年 10月 7日 星期五 18:10 BJT

〔表格〕德国8月工业生产较前月下降1.0%,降幅小于市场预估

路透10月7日电---德国经济部周五公布,该国8月工业生产较前月下降1.0%,市场预估为下降1.9%,7月修正後为增长3.9%.

以下为详细数据(经季节调整):

工业生产 11年8月 11年7月

较上月(%) -1.0 +3.9

指数(2005年为基期) 114.6 115.8 (完)

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--编译 隋芬;审校 程琳

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