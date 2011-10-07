《热点透视》政策局限难改但航向无忧,ECB勉力引领欧洲摆脱危机漩涡

(本文作者是路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas; 编译 丁琦

路透伦敦10月6日电---欧洲央行(ECB)正试图在重重不利因素的漩涡中找到正确的方向.周四该央行决定维持利率不变,推出小规模购买有担保债券计划,并将按需提供长达一年的银行融资,时间跨度贯穿整个2012年.但这些措施并无法完全摆脱危机.

如果欧洲央行在货币和财政政策方面都拥有绝对权力的话,这场危机解决起来可能会相当容易.在这种情况下,欧洲央行可承诺,将根据需要和有利原则提供无限流动性.其还可下令平衡财政,从而打消继希腊之後再出现主权债务重组的担忧.

但欧洲央行的权力有限,其必须安抚一些国家的政府,这些政府拒绝尝试说服选民,使其相信要保住欧元区,作出一些较小的牺牲是完全值得的.欧洲央行也无法逼迫成员国政府建立一项购买债券和提供流动性的工具,尽管这样的货币支持措施在其他国家的央行可行,但对欧洲央行来说却超出了法律权限.

欧洲央行还必须看德国宪法法院的脸色,後者很可能会封杀任何一项统一协定.让担心通胀的德国满意,可能是欧洲央行周四未决定降息的原因之一.不过话说回来,在这场经济信心的危机中,即便是降息,对刺激放贷也很可能收效甚微.

虽然政府目前还未全力尽到本分,但投资者却是全力以赴.他们时刻准备发现任何无力偿还债务的迹象,并愿以突然抽资的方式促成该事件的发生.此前在时机理想时,欧洲央行就难以说服投资者对那些政策不当的政府施压.现在,欧洲央行似乎也难使他们相信,能够避免希腊以外的国家出现违约.

虽然欧洲央行所做的还达不到很多投资者的期望,但其已通融规则,在政治上尽了最大可能向有关政府施压.在欧洲勉力应对债务危机的行动中,欧洲央行仍是牵头人.但这一努力还不够,危机的漩涡仍在肆虐.不过欧洲央行正在朝正确的方向迈进,如果银行能获得更多资本金,且政府和投资者不添加更多压力,其可能最终会带领欧洲摆脱这场危机.(完)

背景消息:

--欧洲央行周四宣布重新启用部分最强有力的危机对抗工具,以应对日益严重的欧元区问题,但央行仍选择维持指标利率在1.5%不变,尽管一些委员呼吁降息.[ID:nCN2007355]