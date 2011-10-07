版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 7日 星期五 11:15 BJT

〔日本债市〕公债期货受欧洲消息影响下滑,日央行决策公布前市场淡静

路透东京10月7日电---日本公债期货周五下滑,此前欧洲央行采取行动向银行体系挹注资金,以此遏制欧元区债务危机,此举令公债买盘减少同时提振股价.

市场人士表示,投资者一直在考虑逢低买进日本公债,以便完成下半财年的投资计划,但在日本央行货币政策会议结果以及美国就业报告出炉前,他们多数仍作壁上观.

"直到昨日投资者还一直非常急于买进,尤其是在周二标售中不能购买10年期新债的投资者,但现在他们安静下来了."一位欧洲经纪公司的交易员表示.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐