〔日本债市〕公债期货受欧洲消息影响下滑,日央行决策公布前市场淡静

市场人士表示,投资者一直在考虑逢低买进日本公债,以便完成下半财年的投资计划,但在日本央行货币政策会议结果以及美国就业报告出炉前,他们多数仍作壁上观.

"直到昨日投资者还一直非常急于买进,尤其是在周二标售中不能购买10年期新债的投资者,但现在他们安静下来了."一位欧洲经纪公司的交易员表示.