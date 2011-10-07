《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:开局类似昨日,随後浮现全线抛盘

IFR悉尼10月7日电--美元兑日圆以外亚洲货币今日开局的走势和昨日相似,即在今日关键事件--美国非农就业数据公布前,市场明显在轧平美元空仓.
但在过去一个小时中,涌现出美元的全线抛盘,打压美元兑坡元和韩元分别至1.2950和1180下方.这被视为股市上涨後的延迟反应.
美国股市迄今为止已连续三日录得强劲涨幅,因政界人士发表一系列安抚言论後,市场打消了欧盟银行业可能崩溃的疑虑.
欧盟(EU)执委会主席巴罗索周四晚些时候表示,欧盟正建议在资本重整上采取协调行动.
从周一开始的人气转变令人感到惊奇.股市很快就意识到世界末日的预期不再适用,但外汇投资者在接受情势转变上耗时长了些.
外汇投资者之前当然也曾听到过安抚言论,本周这样谨慎对待也在情理之中.然而,若今晚美国公布的非农就业数据乐观,可能会促使他们下定决心.(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
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