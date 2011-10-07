〔路透基点〕台湾日禕纺织签署11亿台币联贷案--RLPC

路透香港10月6日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,台湾日禕纺织企业股份有限公司10月6日签署了总额11亿台币的两项贷款.

贷款分为A部分的8亿台币七年期定期贷款,B部分的3亿台币循环信用额度.

台湾土地银行兼任主办行、额度分配行与代理行,分别在A、B部分承贷3亿与1亿台币.农业金库为经理行,分别在A、B部分承贷1.12亿与4,200万台币.

高雄银行与台湾合作金库银行作为参与行加入,各在A、B部分承贷8,400万与3,300万台币.台湾银行、彰化商业银行、华南商业银行与台中银行亦以参与行身份加入,在两部分各承贷5,500万与2,300万台币.

A、B部分的贷款利率均为较以下六家银行一年期平均存款利率加码51个基点,不会低于180个基点.这六家银行为台湾土地银行、台湾银行、彰化商业银行、第一商业银行、华南商业银行与台湾合作金库.

以三种价码邀请银行参贷:

承贷3亿台币或以上,可取得20个基点的先付费用;

承贷2亿-3亿台币,可取得10个基点的先付费用;

承贷1亿-2亿台币,可取得5个基点的先付费用

承诺费用为10个基点.

贷款包含两年的宽限期,A部分为每季还款,分11次还清:前10次每次偿还3.5%,最後一笔偿还馀下的65%.

日禕纺织董事长庄隆乾、总经理萧美玲、董事庄士弘为保证人.此笔贷款并取得土地及厂房担保.

财务约束性条款包括:流动比率不得低于100%,债务比率不得高于2倍,利息覆盖比率不得低于2倍.

贷款资金将用于再融资和营运资本.(完)