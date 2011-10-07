《Home专栏》成交量并非衡量LME成功与否的唯一标准

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 郑茵/程琳/蔡美珍

路透伦敦10月6日电---伦敦金属交易所(LME)9月的成交量激升至纪录高点,年内迄今的同比增幅也达到了22%.

这当然是衡量任何交易所运转是否良好的一个关键指标.

对于LME来说,这个消息也来得非常及时,因为该交易所刚刚对潜在竞购者敞开了大门.

LME执行长Martin Abbott在年度宴会上称,交易所成交量上升,且具有"令人心动的"後续成长潜力,所以才会受到这麽多买家的追捧,因此若想成功收购这家拥有134年历史的交易所,必须开出让交易所会员"无法拒绝的"条件.

然而在说明LME的表现时,各种金属合约今年的成交量要比整体增幅所暗示的更加耐人寻味.这同时也引出更为基本的问题,LME是否有疏远传统客户的危险.

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**新合约表现不佳**

9月成交量如此之大应该并不出人意料,较去年同期增长45%是缘于2008年底危机触及谷底以来各类金属普遍出现的大幅抛售.

整个市场的交易情况显得四分五裂,先前处于牛市中的铜则全面缴械.

这当然无损于根本趋势的强劲,但LME各种金属较上年同期的成交量增长情况却出现高度分化.

例如,今年增长最快的并不是作为交易所头牌金属的铜,也不是流动性最好的铝,而是铅.

今年头九个月的铅成交量增长了46%.乍一看可能有点令人吃惊,但考虑到今年许多时间期铅合约经历了现货月持续逼空的情况,也就可以理解了.

这麽做的动机仍然令人费解,但最终的结果却是大量金属进入LME库存,成交量也急剧放大.

另一方面,钼和钴这两种LME最新合约的成交规模却不如人意.

前者1-9月的成交量仅微增0.5%,钴的成交量反而下降9%,是唯一按年出现下滑的合约.