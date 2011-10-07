《外汇专栏》瑞士央行不应被干预汇市的成功冲昏头脑

(本文作者为路透外汇专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jeremy Boulton; 编译 艾茂林

路透伦敦10月6日电---瑞士央行干预欧元/瑞郎EURCHF=汇价取得巨大成功,外界纷纷传言央行可能会上调欧元/瑞郎汇价底限.这一步可能就有点太大了.

瑞士央行承诺在1.2000瑞郎水准无限量买入欧元,汇市交易商并未对此发起挑战.不过,若央行将此视作调高底限的理由,那麽结果可能会大大不同.

承诺无限额买欧元归根到底是对欧元有信心的表现.欧元兑其他币种全线下跌,说明没有多少人有相同的信心.如果欧元汇价被再一次人为推高,市场极有可能会觉醒,起来挑战瑞士央行的决心.

眼下金融市场厌恶风险情绪浓厚,这一点毫无疑问.忧虑集中在欧元区和欧元身上.欧元及相关资产大举遭抛,已经演变为对全球经济增长的担忧.

在完全不受官方干预的市场上,这会意味着两件事:欧元走软,对瑞郎等避险货币有需求.

但多亏了瑞士央行的干预政策,欧元/瑞郎自9月初以来累计上扬11%.目前欧元汇价比瑞士央行设定的下限还高出逾2%.

交易商的持仓布局也与瑞士央行9月6日宣布1.2000底限时的截然相反.

那时交易商的瑞郎部位偏多,而现在却普遍偏空,因为他们知道欧元/瑞郎跌幅有限,这样做是安全的.

与此同时,由于避险情绪极度高涨,身为全球储备货币的美元需求十分旺盛.8月9日迄今,美元/瑞郎飙升近30%.若调高欧元/瑞郎汇价底限,无疑会把美元/瑞郎推得更高.

若将欧元/瑞郎下限调高,瑞郎空头们将大赚一笔.他们会立即卖出欧元/瑞郎,而不是像9月6日时那样回补欧元/瑞郎空头仓位.

还有一个问题是,市场会偏离到什麽程度後,才会开始回归到更为中性的汇价水平.就欧元/瑞郎而言,这个中性水平要反映出欧元区债务违约甚至解体的风险.

最近有言论暗示欧元/瑞郎新底限最好在1.3000.[ID:nCN2005899]鉴于外界普遍预期欧元/美元今年下跌,且技术分析师预测将重新测试年内低点1.2860,因此1.3000的欧元/瑞郎汇率就相当于美元/瑞郎CHF=处于1.0100.这等于由8月所及的年内低点飙升42%.

在这种情况下,美元/瑞郎市场肯定接近极限.目前时间范围最长的技术指标之一--200周移动均线切入位落在1.0326.

以1.3000的欧元/瑞郎底限,及美元/瑞郎在0.9500计算,欧元/美元等于在1.3680美元;若美元/瑞郎维持目前汇价不变,则欧元/美元报1.4100.

考虑到欧元区面临的压力程度,再和当前欧元/美元汇率1.3350美元一比较,若欧元/美元真的升到上述高度,许多人会脱手欧元.

瑞士央行要是大幅上调欧元/瑞郎底限,很多在过高水准作多欧元资产的投资者,可能会趁机抛出欧元/瑞郎,转战美元/瑞郎,押注美元/瑞郎会逆转走势.

这麽做的理由很充分.美元/瑞郎上一次升破200周移动均值是在2010年5月,升破後续涨了约4瑞郎,并持续约四周.

在那之後美元/瑞郎旋即崩跌,在略多于12个月的时间里挫跌39.5%.自2002年以来,美元/瑞郎从未有过长期维持在200周移动均值上方的纪录.

瑞士央行干预欧元/瑞郎的壮举取得成功,但上调底限目标恐怕会破坏这种辉煌,因为这样做会在更大范围的市场造成过度扭曲,而且欧元/瑞郎的上涨可能会成为欧元空头用来打压欧元的最佳途径.(完)