〔澳洲经济〕面对全球风险,澳洲政策面拥有充足的回旋馀地--IMF

路透悉尼10月7日电---国际货币基金组织(IMF)周五表示,如若全球经济停滞或者亚洲买需下滑,以资源丰富而闻名的澳洲经济很容易受大宗商品价格下滑的影响,但在祭出支持经济成长的刺激性措施方面,该国仍有很大空间.

IMF在对澳洲的年度报告中提醒到,欧元区危机延烧及围绕美国财政整顿的不确定性,可能引发全球市场的震荡.

国际货币基金组织还谈到,在因应全球性挑战方面澳洲拥有"令人欣羡的优势",并预测未来数年澳洲经济将稳步增长.

IMF预计,2011年澳洲国内生产总值(GDP)将增长2%,2012年GDP增速料加快至3.3%,在很大程度上要归功于亚洲对澳洲出口商品的买需及矿业投资的繁荣.

此外,IMF还预期,2013年澳洲GDP增速料为3.4%,2014-2016期间每年的GDP增速都将保持在3.3%.

即使全球金融市场受到严重地破坏且达到可能导致全球衰退的程度,澳洲的宏观经济政策也有很大的回旋馀地.

澳州央行周二称,若未来通胀数据温和,或有实施刺激政策的空间,从而开启了降息的大门.[ID:nCN2001963]

IMF称,"澳洲央行在降息及向银行业提供流动性支持上拥有充沛的空间,这些举措的有效性已在全球金融危机之时得到了检验."

长期来看,矿业荣景表明可能需要采行紧缩政策.

此外澳洲也拥有在必要时放宽财政政策的空间,因澳洲政府净负债与GDP之比非常之低,仅为6%.

放眼更远的将来,IMF建议,在矿业繁荣持续支持经济成长的情况下,将2013/14年度後实现预算盈馀与GDP之比平均在逾1%作为目标.(完)