《外汇动态》美元兑印尼卢比的买卖价差缩窄,因流动性改善

0521GMT--数位交易员称,流入印尼的外资在没有印尼央行帮助的情况下,把美元兑印尼卢比压制在9000卢比下方,说明市场将进一步趋稳.

美元兑印尼卢比周四报在9050的高位,不过参考价格所反映的高位要比这个低得多.

周五的成交价非常接近于参考价格,表明交易状态趋于正常.

银行周五买卖报价之差为3卢比,重返9月初以来的窄幅水准.

在过去数周,价差一度走阔至100-200卢比,因债券资金流出且流动性小.

美元兑卢比IDR=ID现报8955.

"在没有任何干预的情况下,市场状态好多了.在美元跌至8850-8900卢比前,我将一直保留空头仓位,"一日系银行驻雅加达的交易员称.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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