《企业看点》--10月7日财务活动报导摘要

路透班加罗尔10月7日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 华尔街日报称,索尼(6758.T)接近达成买断与爱立信(Telefon AB LM Ericsson)(ERICb.ST)的合资企业--索尼爱立信持股权的协议.索尼爱立信是由索尼和爱立信按50:50的持股比例组建.索尼有望籍此追赶同行,将其移动产品统一到单一品牌之下.[ID:nLDE79503J]

* 金融时报报导指出,雅虎(YHOO.O)在未来几周完成全面战略评估前,可能会出售雅虎日本(4689.T)的35%股权.[ID:nCT0482513]

* 华尔街日报报导,加州首席检察官Kamala Harris对与正在进行多州按揭问题和解谈判的大型美国银行达成协议仍持开放态度,条件是这些银行拿出"更有利于问题解决的提议".[ID:nL3E7L703F]

* 香港大公报周五报导,全球第三大集装箱运输集团--法国CMA CGM正考虑向中国造船商下价值20亿美元的订单,因为中国的银行贷款更容易获得,而欧洲银行则在收紧放贷.[ID:nL3E7L703Q]

* 澳洲金融评论报周五称,英国私募股权公司--BC Partners计划出售其澳洲和亚洲的Fitness First健身连锁店业务,交易价值或超过10亿澳元(9.72亿美元).[ID:nL3E7L63PD]

* 德国商报(Handelsblatt)援引相关人士称,持股奥地利小报Krone的家族不打算让德国出版集团Axel Springer(SPRGn.DE)购买该报的其馀50%股份.[ID:nL5E7L647R]

* 瑞典报纸Dagens Nyheter周四引述匿名知情人士消息称,沃尔沃汽车的东家中国吉利汽车(0175.HK)有意将正在困境中挣扎的汽车制造商萨博SWAN.AS收入囊中.[ID:nCN2006041]

* 纽约邮报报导称,私募股权公司Apollo Global Management LLC(APO.N)已参与竞购折扣连锁店---99-CENT ONLY STORESNDN.N,且在竞购中处于领先地位.[ID:nCN1915935][ID:nL3E7L63C0]

* 中国新闻(Chugoku Shimbun)周五报导称,日本中国电力(9504.T)一大股东或将出售该公司7.4%股份,价值约为360亿日圆(4.7亿美元).[ID:nL3E7L63Q8]

* 韩国当地媒体周五报导,友利投资证券(005940.KS)计划进行6,000亿韩元(5.038亿美元)配股,为进军投行业务融资.[ID:nS6E7JN01U](完)