〔日本股市〕在欧债问题改善期望的提振下收高,但全周温和下跌

路透东京10月7日电---日本股市日经指数.N225周五连续第二日上扬,因有迹象显示对冲基金试探性返回市场,押注短期反弹持续.在近两日涨势的帮助下,本周日经指数累计跌幅缩减至略超1%.
日经指数周五收高1%,至8,605.62点,本周累计下跌1.1%.
东证股价指数.TOPX收高0.6%,但本周累计下跌2.6%.本周稍早,该指数曾短暂跌破地震後低位.(完)
--编译 丁琦;审校
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