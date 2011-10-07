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亚洲 | 2011年 10月 7日 星期五 14:26 BJT

〔全球金市〕金价上涨,有望录得9月以来最大周升幅

路透新加坡10月7日电---金价有望录得一个月以来最大周升幅,得益于股市重拾升势,此前欧洲化解债务危机的最新努力纾缓对全球经济衰退的忧虑,且来自珠宝商的卖盘提供额外的支撑.

但金市交投迟滞,美国今日稍後将公布9月非农就业数据,预料新增就业岗位6万,失业率持平于9.1%,带来了美国经济仅缓慢增长,并未陷入衰退的希望.

截至0313GMT,现货金XAU=升7.44美元,至每盎司1,656.79美元.仍低于9月初触及约1,920美元的历史高位.

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