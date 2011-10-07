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债券 | 2011年 10月 7日 星期五 14:41 BJT

〔欧元债市〕德债期货扭转上日大跌走势回升,观望美国就业数据

路透伦敦10月7日电---德国公债期货周五升高,扭转上日大幅下挫的颓势,因投资者观望美国就业数据以寻找美国经济体质的最新线索.

倘若美国就业数据强于预期,可能引发德债期货的进一步获利了结.但市场观察家称,若德债期货下跌,跌幅料将有限,因投资者寻求在美国长周末前调整仓位.

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