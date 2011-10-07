〔东京美债〕美国公债价格基本持平,等待非农就业报告

路透10月7日电---美国公债周五在亚洲市场几无变动,等待美国重要的非农就业报告.此前美债连续三个交易日下跌,因欧洲央行(ECB)采取措施控制欧元区债务危机.
欧洲央行称将重启12个月贷款和购买担保债券的操作,不过维持基准利率在1.50%不变.该行担心欧元区债务危机转为全球危机.[ID:nCN2007355]
路透调查显示,美国9月非农就业岗位或增加60,000人,8月为保持不变,为一年来首次没有增长.
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金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
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