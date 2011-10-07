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债券 | 2011年 10月 7日 星期五 15:12 BJT

〔欧洲经济〕IMF认为欧洲央行有降息空间,首要任务为抵御住债务危机

路透莫斯科10月7日电---国际货币基金组织(IMF)的欧洲部主管Antonio Borges周五表示,IMF认为欧洲央行有降息的空间,并认为通胀预期也完全在掌控之内.

"我们认为欧元区有降息的可能,"Borges在莫斯科的记者会上表示.周四欧洲央行维持利率不变,但推出了新的流动性政策支撑困境中的银行业.

Borges称,目前欧元区的通胀预期"控制得很好".

他表示,IMF担心欧元区债务危机对东欧新兴市场的扩散效应.欧洲的首要任务是抵御住欧元区债务危机的冲击.(完)

--编译 李春喜;审校 艾茂林

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