《外汇动态》欧洲开盘:欧元守住涨幅,但上行动能有限

0640GMT--欧元兑美元EUR=持平于1.3434,守住欧洲央行宣布进一步流动性举措之後录得的升幅.英镑上涨0.2%,从前一日的跌势中回升.昨日英国央行宣布量化宽松规模扩大,导致英镑下跌.
美元指数.DXY几乎未见变动,报78.589,美元兑日圆JPY=大体持平,报76.60.在今日稍後美国非农就业数据出炉前,投资者保持谨慎.
市场预计非农就业岗位增幅有限.若数据低迷,或引发对于全球经济放缓的担忧,从而拖累欧元等被认为风险较高的货币.投资者也会关注有关欧元区银行业资本金重整谈判进展、以及希腊债务危机的评论和声明.
--编译 王洋; 审校 隋芬
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