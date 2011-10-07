《外汇动态》欧洲开盘:欧元守住涨幅,但上行动能有限

0640GMT--欧元兑美元EUR=持平于1.3434,守住欧洲央行宣布进一步流动性举措之後录得的升幅.英镑上涨0.2%,从前一日的跌势中回升.昨日英国央行宣布量化宽松规模扩大,导致英镑下跌.

市场预计非农就业岗位增幅有限.若数据低迷,或引发对于全球经济放缓的担忧,从而拖累欧元等被认为风险较高的货币.投资者也会关注有关欧元区银行业资本金重整谈判进展、以及希腊债务危机的评论和声明.