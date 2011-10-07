〔欧洲经济〕IMF欧洲事务主管重申,该组织不会买入欧元区公债

路透莫斯科10月7日电---国际货币基金组织(IMF)欧洲事务主管Antonio Borges周五重申,该组织不会买入意大利和西班牙公债以帮助应对欧债危机,但会帮助这些国家的银行.
"IMF不会买入公债,但我们将竭尽所能恢复人们对西班牙和意大利银行业的信心,"Antonio Borges在莫斯科举行的新闻简布会上说.
他还说,IMF很高兴看到英央行周四发布的声明,该央行将推行新一轮量化宽松政策,以使英国经济不受欧债危机的影响.
Borges认为英央行声明买入750亿英镑公债是"合适的",但补充说,他认为没有必要进一步采取行动.(完)
--编译 于春红;审校 程琳
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