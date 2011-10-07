〔表格〕外资在韩国股市买超3,731亿韩元,连续第二日买超

路透首尔10月7日电---韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市买超3,731亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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10月7日 373.1 448.3 -869.7
10月6日 114.6 452.5 -713.9
10月5日 -299.5 -75.3 77.8
10月4日 -451.1 -201.8 650.3
9月30日 30.5 -25.4 -4.2
9月29日 3.9 -53.6 49.4
9月28日 322.3 69.6 -55.3
9月27日 169.0 23.8 -322.2
9月26日 -258.2 384.0 -435.5
9月23日 -667.7 -231.6 907.1
9月22日 -301.1 37.2 762.5
9月21日 272.6 53.6 -324.0
9月20日 -176.1 203.5 -273.9
9月19日 5.0 150.6 40.3
9月16日 87.9 607.9 -1,103.5
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本月以来 -262.9 623.8 -855.4
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今年以来 -6,889.1 5,240.4 2,889.5
------------------------------------------------- (完)
--编译 高琦; 审校 艾茂林
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