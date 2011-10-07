〔亚洲商品〕马来西亚明年棕榈油及橡胶料增产,受益于种植面积增加等

路透吉隆坡10月7日电---马来西亚政府周五在其年度经济报告中表示,该国明年棕榈油和橡胶产量或将增加,因单产改善且种植面积增加.

马来西亚财政部在报告中称,明年毛棕榈油产量料较2011年预估产量1,830万吨增长2.2%,至1,870万吨,受益于大规模的补种.马来西亚是全球第二大棕榈油生产国.

而全球最大的棕榈油生产国--印尼今年棕榈油产量料达到2,300万吨,因种植面积增长更快.

马来西亚明年天然橡胶产量料达到104万吨,略高于100万吨的2011年预估产量.该国位列泰国和印尼之後,是全球第三大橡胶生产国.

泰国今年橡胶产量预计将增至335万吨,马来西亚的产量预估不到其三分之一,因该国农户更乐于种植利润丰厚的油棕榈树.

这份经济报告指出,近期毛棕榈油价格较豆油的贴水约为每吨200美元,或将帮助支撑棕榈油需求.今年棕榈油均价<0#FCPO:>料为每吨3,200马币(林吉特)(1,004美元),较去年上涨18.5%.

马来西亚SMR20橡胶均价今年或持坚于每公斤13马币,去年为10.58马币.

"理想的价格受到需求走强、尤其是中国需求的支撑,此外,泰国产量下降令供应紧张,亦扶助价格,"该报告称.(完)