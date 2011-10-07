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债券 | 2011年 10月 7日 星期五 16:20 BJT

〔标题新闻〕欧盟执委雷恩称欧洲领导人需摒弃全体通过的决策规则,以便更快速地应对危机

注:欧盟经济暨货币事务执委雷恩

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7L70IU]

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