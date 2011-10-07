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市场报道 | 2011年 10月 7日 星期五 16:20 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元反弹,整体人气依旧脆弱

路透伦敦10月7日电---英镑兑美元周五上涨,因部分在上日英国央行宣布新一轮量化宽松措施後抛出的投资者锁定获利,但整体人气维持脆弱.

英镑兑美元GBP=D4最新升0.6%至1.5531,周四曾大跌至2010年7月以来最低位1.5270.

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