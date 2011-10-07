《外汇动态》技术图形显示,英镑上涨空间有限

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
0821GMT---英镑/美元GBP=D4在1.5527美元左右交投,从日高1.5553拉回,徘徊在略高于趋势线阻力位上方,技术分析师称,该阻力位将抑制英镑进一步上涨.
法国兴业银行分析师认为,位于1.5525美元附近的趋势线阻力位可能将阻止英镑上扬,并迫使英镑跌至1.50美元下方.1.5525美元处于8月18日和9月29日当日高位的连接线上.
分时图显示,英镑/美元无法在200小时移动均线切入位1.5530美元上方维持升势.
欧元/英镑EURGBP=D4下跌0.5%,至0.8656英镑,但移动均线亦显示欧元下跌空间有限.市场关注200周移动均线切入位0.8514英镑,鉴于欧元/英镑已守稳在2007年9月以来均值上方,人们认为0.8514英镑是良好支撑.(完)
--编译 于春红;审校 孙茉莉
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类