《外汇动态》技术图形显示,英镑上涨空间有限

0821GMT---英镑/美元GBP=D4在1.5527美元左右交投,从日高1.5553拉回,徘徊在略高于趋势线阻力位上方,技术分析师称,该阻力位将抑制英镑进一步上涨.

法国兴业银行分析师认为,位于1.5525美元附近的趋势线阻力位可能将阻止英镑上扬,并迫使英镑跌至1.50美元下方.1.5525美元处于8月18日和9月29日当日高位的连接线上.

分时图显示,英镑/美元无法在200小时移动均线切入位1.5530美元上方维持升势.

欧元/英镑EURGBP=D4下跌0.5%,至0.8656英镑,但移动均线亦显示欧元下跌空间有限.市场关注200周移动均线切入位0.8514英镑,鉴于欧元/英镑已守稳在2007年9月以来均值上方,人们认为0.8514英镑是良好支撑.(完)