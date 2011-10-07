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市场报道 | 2011年 10月 7日 星期五 16:47 BJT

《外汇动态》据称欧元/美元卖盘正在1.3470-95之间聚集

0826GMT---欧元兑美元EUR=反弹是基于风险胃纳,抑或欧洲银行业需要汇回欧元以巩固其资产负债表,这可以公开讨论.

也许更有趣的问题将是,据传亚洲央行在1.3470-95区域挂出欧元卖单之际,不管美国非农就业岗位数据好坏,欧元能否维持其涨势.(完)

--编译 肖群英;审校 白云

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