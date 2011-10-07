《外汇动态》据称欧元/美元卖盘正在1.3470-95之间聚集

重温稿-美国股市：收高，受就业数据和银行股大涨带动
路透纽约2月3日 - 美国股市周五攀升，标普500指数收盘略低于纪录高位，受金融股上涨推动，因特朗普总统推出减少监管举措，且就业报告强劲。
0826GMT---欧元兑美元EUR=反弹是基于风险胃纳,抑或欧洲银行业需要汇回欧元以巩固其资产负债表,这可以公开讨论.
也许更有趣的问题将是,据传亚洲央行在1.3470-95区域挂出欧元卖单之际,不管美国非农就业岗位数据好坏,欧元能否维持其涨势.(完)
--编译 肖群英;审校 白云
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路透纽约2月3日 - 美国股市周五攀升，标普500指数收盘略低于纪录高位，受金融股上涨推动，因特朗普总统推出减少监管举措，且就业报告强劲。
(除特别说明外，均为GMT时间) 1600 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告 1600 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售 1630 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透法兰克福2月3日 - 两名知情人士周五称，德意志银行(Deutsche Bank) 准备裁掉约五分之一股票交易岗位，作为全球削减成本计划的一部分。