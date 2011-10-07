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市场报道 | 2011年 10月 7日 星期五 17:02 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货下跌1美元,受获利抛压拖累

路透伦敦10月7日电---布兰特原油期货LCOc1下跌1美元,至每桶104.73美元,因部份伦敦交易商进行获利了结.(完)

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