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亚洲 | 2011年 10月 7日 星期五 17:21 BJT

〔全球航运〕法国达飞轮船否认关于购买船只的报导

路透巴黎10月7日电---全球第三大班轮公司--法国达飞轮船(CMA CGM)否认关于其正构思由中国造船厂建造价值20亿美元巨型货柜船的报导.[ID:nCH0081799]

该公司补充称,正与几家造船厂和融资夥伴方商讨租船事宜.

该公司周五发布声明称:"达飞轮船澄清目前并无购买或长期租赁船只的计划,"并表示现有的408艘船只足以满足需求.

公司称:"当前经济环境下,降低债务负担和增强财务实力仍是达飞轮船的首要任务."(完)

--编译 程琳;审校 于春红

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