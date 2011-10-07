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债券 | 2011年 10月 7日 星期五 17:22 BJT

〔欧洲金融〕相信欧盟即将就银行资本重整计划作出决定--欧盟执委雷恩

路透赫尔辛基10月7日电---欧盟经济暨货币事务执委雷恩表示,他相信参加本月峰会的欧盟领导人将能够就如何重整银行资本,以应对欧债危机作出决定.

雷恩周五在赫尔辛基的一个研讨会上表示,所有拥有AAA评级的国家和多数欧盟国家或可通过市场,或利用自有资金对银行进行资本重整.(完)

--编译 丁琦;审校 孙茉莉

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