《热点透视》欧洲央行单薄火力出击有担保债券市场,需找准目标下手

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack; 编译 白云

路透伦敦10月7日电---欧洲央行(ECB)将买入400亿欧元有担保债券.相比银行的实际融资需求,周四宣布的这一购买规模显得少得可怜,但这次购债未必是完全在浪费时间.

这是ECB第二次出击有担保债券市场,这类债券的担保品是抵押贷款或其它贷款.2009年,ECB推出600亿欧元购债措施,用意是激活规模达2.5万亿欧元的有担保债券市场.这项实施时间长达一年的计划最初的确起到有益提振功效,但到2009年年底时,不幸遇上主权债危机爆发.欧元区二线经济体的银行完全卖不出任何债券.

这次公布的新购债计划成功的可能性似乎更低.与上次相比,这次购债金额更小,但实际需求却更大.希腊、爱尔兰、葡萄牙银行完全被有担保债券市场拒之门外,自今年5月以来,没有一家西班牙银行卖出有担保债券,意大利的银行业从8月起亦步其後尘.摩根士丹利估计,整个欧洲地区的银行未来三年有多达1.7万亿欧元的债务需要进行再融资.如果融资市场境况没有改善,这些银行未来一年将被迫出售2万亿欧元资产.

不过,通过避免2009年犯下的错误,ECB可以让小规模融资发挥大大功效.当年欧洲各国央行自扫门前雪,扶持本国银行,有很多钱流入那些其实并不亟需资金的银行.这次为了让资金善尽其用,ECB应该买入西班牙和意大利银行业者的有担保债券,当前这两国债券较可比德债收益率之差达到约200基点.ECB的400亿欧元购债预算足以让所有明年到期的西班牙和意大利有担保债券完成再融资,甚至还能馀下150亿欧元.

当然,即使是瞄准目标而後下手的购债行动,充其量也只能治标不治本.只要主权债危机和银行偿付能力相关忧虑持续不散,银行融资渠道的问题就依然存在.ECB的有担保债券购买计划,与其新推出的一年期融资工具一样,取代不了医治问题的那一剂猛药:银行业资本重组和财政调整.(完)