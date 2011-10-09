主要国家经济指标预测--10月10日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月10日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0030 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 9月 -- -0.5%
报纸招聘广告(较前月) -- -3.0%
0600 德国贸易收支(亿欧元) 8月 顺差103 顺差101
出口(较前月) +1.5% -1.8%
进口(较前月) +0.6% -0.3%
0645 法国工业生产(较前月) 8月 -1.0% +1.5%
0800 意大利经季节调整工业生产(较前月) 8月 +0.2% -0.7%
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 10月 负19.0 负15.4
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 9月 -- +6.6%
(较前月) -- +0.3%
2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 9月 -1.0% -0.6%
2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 9月 负24 负23
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0330 日本央行利率决定 10月 0-0.1% --
0500 日本领先指标(较前月) 8月 -0.8% --
日本同时指标(较前月) +0.3% --
0545 瑞士未经季节调整失业率 9月 2.8% 2.8%
经季节调整失业率 3.0% 3.0%
0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 8月 1,028 --
0645 法国贸易收支(亿欧元) 8月 逆差50 逆差62
0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 9月 +1.7% +1.1%
(较上年同期) +17.5% +16.9%
产出物价(较前月) +0.3% +0.1%
(较上年同期) +6.3% +6.2%
核心产出物价(较前月) +0.3% +0.1%
(较上年同期) +3.8% +3.7%
1000 德国总工业生产(较前月) 8月 -1.0% -1.9%
1100 加拿大失业率 9月 7.1% 7.3%
1230 美国非农就业岗位变动(万个) 9月 增加10.3 增加6.0 [ID:nCN1942285]
制造业就业岗位变动(万个) 减少1.3 持平
民间产业就业岗位变动(万个) 增加13.7 增加10
失业率 9.1% 9.1%
平均时薪 +0.2% +0.2%
每周平均工时(小时) 33.6 34.2
1400 美国趸售(批发)库存 8月 +0.4% +0.5%
趸售销售 +1.0% +0.2%
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 9月30日当周 121.2 --
1900 美国消费者信贷(亿美元) 8月 减少95 增加77.5
(完)
--整理 龚芳/梁睿雪;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。