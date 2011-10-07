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市场报道 | 2011年 10月 7日 星期五 17:32 BJT

〔欧洲金融〕有望很快以积极方式结束对希腊评估,目前尚未完成--IMF

路透雅典10月7日电---国际货币基金组织(IMF)希腊任务小组主管Poul Thomsen周五表示:

* 有望很快以积极的方式结束对希腊的评估,但目前还没完成

* 在希腊问题方面取得良好进展,仍有重要议题要讨论.(完)

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