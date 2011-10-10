《Maguire专栏》大豆价格重挫後买兴重现,中国需求将开启反弹走势

(本文作者为路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire; 编译 隋芬/王翔琼

路透芝加哥10月7日电---大豆价格近期的大跌已重新引发买兴,看似将为大豆市场一波持续反弹行情铺路.

中国继前一周买入84.5万公吨大豆後,周四又宣布买入35.41万公吨,这使得交易商将注意力转向了市场需求面,之前几周他们重点关注的一直是供应与宏观面.另外,由于美国大豆价格仍徘徊在一年低位附近,海外买家近期有望扩大收购.

**新年度强势开局**

作物种植日期推迟,之後授粉期间出现高温,对这些因素所造成影响的担忧,曾在今年整个夏季帮助支撑玉米和大豆市场的人气及价格.

但随着美国种植季结束,收割活动展开,美国很多地区大豆的收成并没有先前担心的那麽糟,因此在新作市场年度开始之际,大豆的人气与价格在9月期间急转直下.

不过,大豆价格自9月1日以来骤跌超过15%,这从很多方面理解不一定是坏事,甚至对大豆生产商而言亦是如此.因为大跌能起到激励市场买方的作用.前几个月即便是在经济增长不明朗的背景下,大豆价格依然持续走强,令买家感到气馁.

的确,对中国而言,最近能以较一个月前低15-20%的价格买入大豆,这是机不可失的,一旦大家普遍认为大豆价格中短期跌势已停,那麽中国的想法也可能扩大至其他国家.(在价格疲软时,很多大型的作物进口商常暂作观望,以免价格继续下跌,因此他们通常会等到价格重新上涨时才下单.大豆近期仅显示了数周来初步的持稳/走强表现,因此形成对价格的一致看法可能要等到下周.)

另外大家普遍认为,大豆近期大跌後,目前只是比年中时相对显得便宜,每蒲式耳高于11美元的价格仍处在长期均值的上端.

浏览1980年以来的大豆价格图表,请点选(link.reuters.com/zem34s)

这种对大豆价格仅相对优于几个月前的普遍观念,应该首先会激励一系列终端用户的持续性新买需.他们的需求应会在美国收割季的馀下时间里支撑价格.

**压榨企业得到宽慰**

就像美国农户最近的苦恼一样--他们的大豆从每蒲式耳14美元跌到了11美元--大豆加工企业也有理由苦恼.

在过去一年的多数时间里,大豆压榨价值稳步趋于下滑,因为豆粕与豆油的价格不及大豆本身涨的快.

这导致美国大豆压榨进度降至数年来最慢.不过,由于每蒲式耳优质大豆可产出超过平均数量的豆粕与豆油,使得虽然大豆总压榨量下降,但豆粕与豆油产品的供应持续强劲.

欲浏览大豆压榨价值相关图表,请点击:(link.reuters.com/bum34s)

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尽管压榨价值(和加工量)低下,但这种高产量的生产组合可能会在最近数月降低压榨企业的盈利能力.最近活跃的大豆需求水平应会迅速波及豆制品,推动压榨和产品价值向前发展.

此外,一旦产品价值获得上行动能,并且加工企业寻求每蒲式耳压榨价值的最大化,那麽近来美国该行业具备的高效率水平--高产量--则很可能成为优势而非阻力.

**美国是运费最低的输出地**

近期大豆价值崩溃几乎全面推低所有主要交易中心的作物价格,下跌幅度大致相近,但与从南美港口运至亚洲相较,从美国抵达亚洲的运费相对低廉,应能在短期内助力美国大豆成为海外输出的首选之地.的确,由于9月大宗商品价格下挫,大豆离岸价格(FOB)目前处于一年来的最低水准.

另外,鉴于美国正在进行收割,而南美种植业者仍只是在种植,因此多数全球买家可能在未来数月更倾向于竞购美国最新收割的大豆,而非争抢其他地方所剩无几的库存.

无论大豆价格走势如何,上述因素应会让美国成为全球大豆采购活动的焦点.

欲浏览主要产地大豆离岸价相关图表,请点击:(link.reuters.com/fum34s)

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**美国农业部的下一份报告是关键**

虽然该国各地的农民报告曾暗示,大豆产量可能高于许多人在稍早生长季节时所作的预估,但即将出炉的美国农业部作物产量报告(10月12日公布)将提供美国整体潜在大豆产量的最新官方估算.

美国农业部在最近一期的月度报告中,将大豆产量预估从每英亩41.4蒲式耳上调至41.8蒲式耳,与农民产量报告的普遍乐观相呼应.

不过随後民间预估指出了一系列潜在的作物问题,包括明尼苏达州和北达科他州9月中旬遭遇了损伤作物的寒害,这暗示美国农业部可能会在下一份报告中下修对大豆的整体预估.

如若美国农业部果真调降了大豆产量预估,那麽此举可能会对价格提供新的支撑,并向在场边观望的买家证明,下买单宜早不宜迟或许是明智之举,以防价格持续的复苏反弹.

至于那些已证实准备大量购入美国大豆的中国买家,他们很可能仍是这一出口领域的积极竞争者,从而为其他主要大豆买家的抢购起到额外的刺激作用.(完)