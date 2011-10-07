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市场报道 | 2011年 10月 7日 星期五 17:45 BJT

〔欧洲金融〕德国和法国对EFSF协助银行增资看法冲突--德国消息人士

路透柏林10月7日电---一德国消息人士称,德国和法国就如何将欧洲金融稳定基金(EFSF)用于银行资本重整存在分歧.(完)

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