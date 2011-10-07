〔欧洲金融〕欧盟执委会或将很快递交银行资本重组提议--消息

路透布鲁塞尔10月7日电---据知情人士周五透露,欧盟执委会将在10月17日欧盟首脑会议召开前,向成员国递交银行业资本重组的提议.

该消息人士称:"正研究大量选项."并称该提议尚未敲定.

"或将于下周末定稿.若在欧盟高峰会(10月17日)前提交,随後将很快做出决定."(完)