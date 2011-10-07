〔欧洲金融〕欧盟执委会或将很快递交银行资本重组提议--消息

企业并购：百利得(KSS)获选为日本高田重整案最后候选投资方--消息
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。
路透布鲁塞尔10月7日电---据知情人士周五透露,欧盟执委会将在10月17日欧盟首脑会议召开前,向成员国递交银行业资本重组的提议.
该消息人士称:"正研究大量选项."并称该提议尚未敲定.
"或将于下周末定稿.若在欧盟高峰会(10月17日)前提交,随後将很快做出决定."(完)
--编译 程琳;审校 于春红
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。
路透北京2月5日 - 中国证券投资基金业协会公布，截至去年四季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约51.79万亿元人民币，较上季末增长5.9%。
路透北京2月5日 - 中国最高人民检察院近日表示，全国检察机关将严惩非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪，并将加大对证券期货领域新型犯罪打击力度，依法惩治操纵市场、内幕交易、虚假披露等犯罪。