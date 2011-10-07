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债券 | 2011年 10月 7日 星期五 18:34 BJT

〔伦敦美债〕公债价格持稳,关注美国非农就业报告

路透伦敦10月7日电---美国公债价格周五在欧洲市场几无变动,因为在关键的非农就业报告公布之前,交易商不愿大量建仓.

美国公债亦在周四连续第三日下滑後稍事喘息.此前欧洲央行(ECB)称,将恢复实施12个月期贷款操作,并购买有担保债券(covered bond),支撑陷入困境的欧元区银行业.

外界对欧洲决策者考虑采取措施解决该地区债务问题感到愈发乐观,助力股市在最近数日大幅反弹,并令市场对低风险公债的偏好有所降温.

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