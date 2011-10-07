欧洲已公布经济指标--2011/10/7

重温稿-美国股市：收高，受就业数据和银行股大涨带动
路透纽约2月3日 - 美国股市周五攀升，标普500指数收盘略低于纪录高位，受金融股上涨推动，因特朗普总统推出减少监管举措，且就业报告强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第二季 +0.1-@-f +0.5-@-f +0.6-@-f
德国 第二季 +0.1-@-r +1.3-@-r +2.8-u-r
法国 第二季 持平-f +0.9-f --
意大利 第二季 +0.3-f +0.1-f +0.8-f
消费者物价指数(CPI):
英国 8月 +0.6% 持平 +4.5
德国 9月 +0.1-P 持平-f +2.6%-P
法国(HICP) 8月 +0.6-f -0.5-f +2.4-f
意大利(HICP) 9月 +1.9-P +0.4-f +3.5-P
生产者物价指数(PPI):
英国 9月 +0.3 持平-r +6.3
德国 8月 -0.3 +0.7 +5.5
法国 8月 持平 +0.5 +6.3
意大利 8月 持平 +0.3 +4.5
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 8月 4.9-@ 4.9-@
德国 9月 6.9-@ 7.0-@
法国 第二季 9.6-@ 9.7-@-r
意大利 8月 7.9-@ 8.0-@
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正後;u-未经季节调整)(完)
--整理 肖群英;审校 王洋
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欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
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澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透纽约2月3日 - 美国股市周五攀升，标普500指数收盘略低于纪录高位，受金融股上涨推动，因特朗普总统推出减少监管举措，且就业报告强劲。
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