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市场报道 | 2011年 10月 7日 星期五 19:09 BJT

〔表格〕加拿大9月就业人口增加6.09万人,失业率降至7.1%

路透10月7日电---加拿大统计局周五公布,该国9月失业率从8月的7.3%降至7.1%,远好于预期,因就业人口猛增6.09万人.

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