〔国际油市〕亚洲航煤和柴油价格上涨,受益于新加坡贸易商兴隆的买盘

路透新加坡10月7日电---新加坡贸易商兴隆周五以较高价格买入三船航煤并竞购两船柴油,从而推高了航煤和柴油的现货价差.

路透数据显示,兴隆以每桶较新加坡报价升水约0.10美元的价格买入每船10万桶的三船航煤,这些货物将于10月底付运.

兴隆还以每桶118.70美元的较高价格竞购每船15万桶的两船含硫0.5%等级的柴油,较新加坡报价高出0.60美元,这将该等级柴油升水推高0.20美元,至每桶0.55美元.

尽管兴隆的贸易条件尚不清楚,但本地区交易商称,含硫较高柴油市场仍维持疲弱,尚未出现冬季需求的迹象.尽管皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS旗下新加坡炼厂关闭,但这一市场仍未走强.

一位中质馏分油交易商称,买家持有自己的部位,因为他们仍不清楚需求何时会增加.

与此同时,一家炼厂消息人士称,壳牌石油已进行一些询价,可能将购买含硫0.5%等级的柴油.

台塑石化将从12月起将关闭一个日产18万桶的常压蒸馏单元(CDU)及两个二号装置,以执行维修计划.[ID:nCN2008003]

炼厂关闭可能将使柴油和煤油库存承压,因12月通常是燃料需求的高峰时期,本地区的消费大国中国和日本把其当作取暖油过冬.

11月柴油裂解价差上升0.06美元,至每桶较迪拜原油升水17.06美元.

11月航煤裂解价差上升0.24美元,至每桶19.64美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 119.65 120.05 119.85 117.70 2.15 1.83

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 118.10 118.50 118.30 116.40 1.90 1.63

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 118.95 119.35 119.15 117.35 1.80 1.53

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 119.45 119.85 119.65 117.80 1.85 1.57

10月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 118.18 116.41 1.77 1.52

11月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 117.03 115.21 1.82 1.58 (完)