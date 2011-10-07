版本:
中国
公司新闻(中文) | 2011年 10月 7日 星期五 20:00 BJT

〔标题新闻〕德国大众汽车在美国召回16.8万辆高尔夫/捷达/奥迪A3轿车,因存在燃油泄漏风险

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN1E79604H]

更多 公司新闻(中文)

热门文章

编辑推荐

文章推荐