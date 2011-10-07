〔国际油市〕汽油重整利润升近三年高位,石脑油裂解价差跌向三个月低点

路透新加坡10月7日电---亚洲汽油重整利润周五收高,接近三年高位,因石脑油需求不振而汽油供应吃紧,令这两种轻质燃料之间的价差大幅走阔.

亚洲石脑油裂解价差连续第六日螺旋式下跌,跌向三个月低位,因塑料及其它以石脑油为原料的石化产品需求不济,迫使买家收手.

"即使一度表现出众的石化产品丁二烯(用于制造合成橡胶)也在走下坡路,"一名交易员表示.

中国也在七天长假前限制购买.中国是亚洲最大的石化产品进口国.

但交易商表示,即使在中国重回市场後,石脑油需求也不太可能寻得支撑,因鉴于全球经济存在不确定性,他们可能会避免进口石化产品.

但汽油持坚,裂解价差高于每桶14美元,是2010年均价的两倍多,因炼厂事故及印度炼厂正进行维护,令供应吃紧.

日本公开规格11月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格升4.50美元,报每吨875.00美元,为9月30日触及905.50美元以来高点.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK跌8.03美元,至每吨升水87.35美元,为7月14日触及每吨86.97美元以来最低水平.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF升0.85美元至每桶24.86美元,为2008年11月7日触及27.48美元来高点.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK升0.62美元至每桶15.00美元.

油品 价格 上日价格 变动

2011年11月石脑油NAF-1H-TYO 874.50/875.50 870.50 +4.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 94.79/94.89 94.34 +0.50

10月石脑油互换NAF-1M-S 871.00/873.00 866.50 +5.50

11月石脑油互换NAF-2M-S 867.00/869.00 861.50 +6.50

97号现货汽油GL97-SIN 124.75/124.85 123.10 +1.70

95号现货汽油GL95-SIN 122.55/122.65 120.80 +1.80

92号现货汽油GL92-SIN 119.65/119.75 118.35 +1.35

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 24.81/24.91 24.01 +0.85