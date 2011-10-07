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债券 | 2011年 10月 7日 星期五 20:19 BJT

〔标题新闻〕德国总理梅克尔和荷兰首相吕特达成共识,EFSF是欧洲银行业资本重整的最後手段

注:欧洲金融稳定机构(EFSF)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7L71BS]

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