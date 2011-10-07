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市场报道 | 2011年 10月 7日 星期五 20:43 BJT

《即时观点》美国9月非农就业岗位增幅远高于预期,但失业率持平

路透纽约10月7日电---9月美国非农就业岗位涨势强于预期,归功于民间部门增长,但失业率较上月持平.[ID:nCN1942285]

以下是分析师观点:

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