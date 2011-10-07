美国各类经济指标总览--2011/10/7

美国劳工部周五公布: 美国9月非农就业岗位增加10.3万(路透预估为增加6.0万),8月修正後为增加5.7万(前值为持平).[ID:nCN1942285]

美国商务部周五公布,美国8月趸售(批发)库存较前月增长0.4%,预估为增长0.5%.7月确认为增长0.8%.[ID:nCN2007267]

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周五报告显示,美国8月消费者信贷大幅减少95亿美元,显示消费者不愿持有更多债务.美国8月消费者信贷降幅为去年4月减少105.2亿美元来最大.7月消费者信贷修订为增加119.2亿美元,原先公布的是增加119.7亿美元.分析师原先预期8月消费者信贷增加77.5亿美元.[ID:nCN8496579]

当前值 前次值

失业率(%) 9.1(8月) 9.1(7月修正值)

非农业就业岗位(万) 增加10.3(9月) 5.7(8月修正值)

平均时薪(%) -0.1(8月) +0.5(7月修正值)

消费者物价指数(CPI)(%) +0.4(8月) +0.5(7月)

不包括食品和能源CPI(%) +0.2(8月) +0.2(7月)

实质所得(%) -0.8(8月) 持平(7月修正值)

生产者物价指数(PPI)(%) 持平(8月) +0.2(7月)

不包括食品和能源PPI(%) +0.1(8月) +0.4(7月)

国内生产总值(GDP)(%) +1.3 +1.0

(第二季终值) (第二季修正值)

GDP平减指数(%) +2.6 +2.5

(第二季终值) (第二季修正值)

零售销售(%) 持平(8月) +0.3(7月修正值)

国际贸易收支(亿美元)逆差448.1(7月) 逆差515.7(6月修正值)

雇佣成本(%) +0.7(第二季) +0.6(第一季)

工业生产(%) +0.2(8月) +0.9(7月修正值)

产能利用率(%) 77.4(8月) 77.3(7月修正值)

初请失业金人数(万人) 40.1 39.5

(10月1日当周) (9月24日当周修正值)

联邦预算(亿美元) 赤字1,341.5(8月) 赤字1,294(7月)

领先指标(%) +0.3(8月) +0.6(7月修正值)

个人所得(%) -0.1(8月) +0.1(7月修正值)

个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2(8月) +1.4(7月修正值)

消费者信贷(亿美元) 减少95(8月) 增加119.2(7月修正值)

企业库存(%) +0.4(7月) +0.4(6月修正值)

建筑支出(%) 1.4(8月) -1.4(7月修正值)

消费者信心 45.4(9月) 45.2(8月修正值)

房屋开工(万户) 57.1(8月) 60.1(7月修正值)

建筑许可(万户) 62.5(8月修正值) 60.1(7月修正值)

成屋销售(万户) 503(8月) 467(7月)

新屋销售(万户) 29.5(8月) 30.2(7月修正值)

工厂订单(%) -0.2(8月) +2.1(7月修正值)

耐久财(耐用品)订单(%) -0.1(8月修正值) +4.2(7月修正值)

供应管理协会非制造业指数 53.0(9月) 53.3(8月)

供应管理协会制造业指数 51.6(9月) 50.6(8月)

趸售(批发)库存(%) +0.4(8月) +0.8(7月修正值)

进口物价(%) -0.4(8月) -0.3(7月修正值)

出口物价(%) +0.5(8月) -0.4(7月修正值)

单位劳工成本(%) +3.3% +2.2%

(第二季修正值) (第二季初值)

非农业生产率(%) -0.7% -0.3%

(第二季修正值) (第二季初值)

经常账(亿美元) 赤字1,180 赤字1,195.9

(第二季初值) (第一季修正值) (完)