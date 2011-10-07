〔国际油市〕亚洲燃料油价格持稳,11月/12月合约交易旺盛

路透新加坡10月7日电---亚洲燃料油市场周五持稳,近月合约交投热络,燃料油市场依然在守卫多仓和获利了结盘之间保持平衡.
但在价格动荡的环境下,指标原油期货价格连续第三个交易日走高,打压了对固定价格合约的兴趣,因买家和卖家都犹豫不决.
"跨月价差成交量巨大,但价格波动很小,表明市场卖家和买家处于平衡状态,"新加坡一位西方交易员指出.
"预料11月合约的基本面不会与本月有很大差别,如果当11月/12月成为近月跨月价差之际,价格接近于10月/11月,将不会令人感到意外."
11月/12月合约成交逾20万吨,价格稳定在每吨6.35-6.50美元水平,表明一些市场人士预料该合约至少会逼近10月/11月合约,後者目前约为9.00美元.
11月布兰特原油期货LCOc1连续第三个交易日走高,此前经历一周跌势,截至0830GMT续升1.72美元,报每桶105.02美元.但燃料油裂解价差继续趋疲,跌至贴水每桶近4.00美元.
10月裂解价差走阔0.57美元,每桶较迪拜原油贴水3.99美元.11月裂解价差走弱0.54美元,报每桶较迪拜原油贴水4.29美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 637.00 637.50 637.25 630.13 7.13 1.13
现货380CST燃料油 FO380-SIN 628.30 628.60 628.45 621.85 6.60 1.06
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 647.00 648.00 647.50 641.50 6.00 0.94
380CST船用燃料油升水 18.70 19.40 19.05 19.65 -0.60
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 7.50 8.00 7.75 8.25 -0.50 -6.06
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 6.50 6.75 6.63 7.70 -1.08 -13.96 (完)
--编译 肖群英;审校 于春红