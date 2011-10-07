〔美国热股〕Illumina第三季营收预估低于市场预期,股价暴跌近32%

《美国重要政经日程》-2月6日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1600 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告 1600 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售 1630 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透10月7日电---遗传分析工具生产商Illumina(ILMN.O)昨日公布的第三季营收预估低于市场预期.
周五盘初,Illumina暴跌31.96%报27.17美元.(完)
--编译 李富强;审校 利棣儿
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
(除特别说明外，均为GMT时间) 1600 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告 1600 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售 1630 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透法兰克福2月3日 - 两名知情人士周五称，德意志银行(Deutsche Bank) 准备裁掉约五分之一股票交易岗位，作为全球削减成本计划的一部分。
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。