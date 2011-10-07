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市场报道 | 2011年 10月 7日 星期五 21:46 BJT

〔美国股市〕高开,受9月非农就业岗位数据强于预期提振

路透纽约10月7日电---美国股市周五高开,连续第四个交易日上扬,得益于新公布的9月非农就业岗位数据强于预期,预示美国经济有望避免二次探底.

道琼工业指数.DJI盘初升80.19点,或0.72%,至11,203.52点,标准普尔500指数.SPX升4.50点,或0.39%,至1,169.47点,Nasdaq指数.IXIC涨0.71点,或0.03%,至2,507.53点.(完)

--编译 肖群英;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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