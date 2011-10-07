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市场报道 | 2011年 10月 7日 星期五 22:18 BJT

〔美国热股〕甲骨文同意支付1.995亿美元外加利息和解诉讼

路透10月7日电---美国司法部周四称,甲骨文(Oracle)ORCL.O同意支付1.995亿美元外加利息以和解指控该公司未能按承诺给予联邦政府折扣的诉讼.

周五盘初,甲骨文下滑0.53%报29.85美元.(完)

--编译 李富强;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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