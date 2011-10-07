版本:
中国
债券 | 2011年 10月 7日 星期五 22:36 BJT

〔标题新闻〕达拉斯联储总裁费希尔称美国消费者需较长时间削减债务,美国需吸引全球投资者

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN9E7JT018]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐