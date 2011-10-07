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市场报道 | 2011年 10月 7日 星期五 22:38 BJT

〔美国经济〕9月30日当周领先指标和增长年率均走低--ECRI

路透纽约10月7日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周回落,成长年率也放缓.

ECRI表示,美国9月30日止当周领先指标(WLI)回落至121.2,之前一周修正後为121.8,原先数据为121.9.

该指标增长年率下跌至负8.1%,之前一周为负7.2%.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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