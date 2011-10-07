版本:
中国
债券 | 2011年 10月 7日 星期五 22:53 BJT

〔标题新闻〕亚特兰大联储总裁洛克哈特称一旦大型金融公司倒闭,银行而非纳税人应承担损失

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nW1E7KM012]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐