〔欧洲汇市〕英镑兑美元反弹,但走势仍然脆弱

* 英镑攀升,因投资者在英国央行政策会议後获利了结

* 强于预期的美国就业数据推动英镑升穿1.5600美元

* 经济忧虑令中期前景仍然蒙阴

路透伦敦10月7日电---英镑兑美元周五上涨,因部分在上日英国央行宣布新一轮量化宽松措施後抛出的投资者锁定获利,而强于预期的美国就业数据也提振英镑.

市场人士称在英国央行宣布进一步实施量化宽松举措後,英镑空头头寸过度增加,这导致英镑反弹,但中期对该国经济的忧虑令投资者对大举买入英镑持谨慎态度.

英镑兑美元GBP=D4日内上扬逾1%,报1.5640美元,远高于周四触及的14个月低位1.5270美元.因在美国公布非农就业数据强于预期後,美元普遍承压.

据称一家欧洲投行及英国清算是英镑的主要买家,在约1.5600美元之上的强劲卖兴消退.关键阻力位见9月底高位1.5716美元,要证实双底技术形态,需升穿该水准.

市场对穆迪调降12家英国金融机构评等的消息反应甚微.交易商称,英镑反应有限,因为降评情况不像一些人预期那麽严重.

"实际上英镑/美元短期内受到良好支撑.市场有些跌势过度,料将出现修正,"摩根士丹利欧洲汇市策略部主管Ian Stannard称.

欧元/英镑EURGBP=D4下跌0.6%,至0.8643英镑,周四英国央行宣布量化宽松後,欧元/英镑曾跳升至0.8735高点.

欧元仍面临风险,因市场认为决策者未采取适当的举措防止希腊债务危机扩散至欧元区银行系统.

技术分析师称,只要欧元保持在位于200日移动均线切入位0.8714英镑的阻力位之下,欧元前景仍将利空.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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