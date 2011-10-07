版本:
中国
债券 | 2011年 10月 7日 星期五 23:30 BJT

〔标题新闻〕亚特兰大联储总裁洛克哈特称不确定是否需要进一步货币刺激政策来刺激经济

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN1E7960NO]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐